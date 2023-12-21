Рафаэля из старого мультика «Черепашки-ниндзя» показали в виде 3D-модели. Так...

Рафаэля из старого мультика «Черепашки-ниндзя» показали в виде 3D-модели. Таким его видит художник «Шрека»Художник Рики Баба (Ricky Baba), который известен по своей работе над мультфильмом «Шрек навсегда», опубликовал арты собственной трехмерной модели Рафаэля из «Черепашек-ниндзя».