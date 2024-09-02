🇺🇦Укровоины продолжают прятаться в квартирах мирных жителей от российской артиллерии. При этом не стесняясь используют их для ведения огня из различных видов оружия🤬 #ВСУ #ЗСУ #Квартира #Украина #СВО.
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🇺🇦Укровоины продолжают прятаться в квартирах мирных жителей от российской артиллерии. При этом не стесняясь используют их для ведения огня из различных видов оружия🤬 #ВСУ #ЗСУ #Квартира #Украина #СВО.
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