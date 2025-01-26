Любопытная ситуация складывается западнее Покровска. Российская армия в данный момент в трёх с небольшим километрах от административной границы с Днепропетровской областью.
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Любопытная ситуация складывается западнее Покровска. Российская армия в данный момент в трёх с небольшим километрах от административной границы с Днепропетровской областью.
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