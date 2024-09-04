Наступление осенней погоды предрекли нескольким регионам России

В ближайшие дни в Сибири уменьшится температура воздуха и усилятся осадки. Наступление осенней погоды в нескольких регионах России предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
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