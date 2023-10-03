Сохраняйте спокойствие! 4 октября на Алтае проверят систему оповещения населения

Тревожный сигнал подадут сирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы 4 октября в Алтайском крае, как и во всех субъектах России, будут проверять систему оповещения населения, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии