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Газета «Культура»

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Лучший вид на этот город, если влезть на табуретку: как фестиваль искусств в Мончегорске возвращает на Кольский Север

Лучший вид на этот город, если влезть на табуретку: как фестиваль искусств в Мончегорске возвращает на Кольский Север

В заполярном Мончегорске прошел Десятый фестиваль искусств «Табуретка». Почему фестиваль — одно из ключевых событий полярного лета и как удалось Мончегорску стать образцом креативного промышленного города, — в репортаже «Культуры».

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