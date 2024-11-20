Согласен на компромисс: Иран готов отказаться от своей ядерной программы

Переговоры с ядерным агентством ООН сигнализируют о том, что Исламская Республика может пойти на существенные компромиссы по своей ядерной программе, чтобы сохранить возможность достижения соглашения при Трампе и новой администрации США.
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