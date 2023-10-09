Боррель: события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины

События в Соединенных Штатах свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии