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Боррель: события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины

Боррель: события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины

События в Соединенных Штатах свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

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