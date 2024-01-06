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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине: главное за сутки

РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине: главное за сутки

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по поставкам Западом оружия киевскому режиму, российские артиллеристы одним выстрелом уничтожили командный пункт ВСУ, в Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы.

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