Обещавшую возродить СССР петербурженку отправили за решетку на семь лет

Мошенница и ее подельники заработали на пенсионерах 9 млн рублей. Суд вынес приговор в отношении петербурженки, которая обещала пенсионерам возродить СССР и выдавала им за деньги «Удостоверения советского человека».
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