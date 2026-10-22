США и Израиль разработали план новых ударов по Ирану после американских выборов Представители Вооружённых сил США и Израиля разработали детальный план новых ударов по Ирану, которые должны быть нанесены вскоре после американских выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября.