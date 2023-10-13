Сказал всё, что думает: сын Газманова дал комментарий о конфликте с SHAMAN'ом

Пару дней назад источники сообщили, что певец унизил Ярослава Дронова. Родион Газманов и Ярослав Дронов Социальные сетиРодион Газманов развеял слухи о том, что он негативно настроен по отношению к Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN.