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Сказал всё, что думает: сын Газманова дал комментарий о конфликте с SHAMAN'ом

Сказал всё, что думает: сын Газманова дал комментарий о конфликте с SHAMAN'ом

Пару дней назад источники сообщили, что певец унизил Ярослава Дронова. Родион Газманов и Ярослав Дронов Социальные сетиРодион Газманов развеял слухи о том, что он негативно настроен по отношению к Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN.

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