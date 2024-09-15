Мошенники не смогли убедить жительницу Твери перевести деньги на «безопасный счет»

В Твери в полицию обратилась 59-летняя женщина, которую пытались обмануть мошенники. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, тверитянке позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит в 300 тысяч рублей.