"АвтоВАЗ" может ещё упростить Lada Granta для снижения её цены

Концерн "АвтоВАЗ" не исключает возможность ещё упростить автомобиль Lada Granta.По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, такие автомобили активно эксплуатируют и в городах, и в сельской местности, а там упрощённые версии очень востребованы.
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