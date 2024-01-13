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"АвтоВАЗ" может ещё упростить Lada Granta для снижения её цены

"АвтоВАЗ" может ещё упростить Lada Granta для снижения её цены

Концерн "АвтоВАЗ" не исключает возможность ещё упростить автомобиль Lada Granta.По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, такие автомобили активно эксплуатируют и в городах, и в сельской местности, а там упрощённые версии очень востребованы.

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