«Яндекс» выпустил нейросеть YandexART. Она генерирует изображения и анимацию

Компания «Яндекс» представила диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART) для создания изображений и анимации по текстовым запросам пользователейКак сообщает пресс-служба «Яндекса», нейросеть понимает российский культурный код — знает известные места и города, выдающихся личностей разных эпох и знакомых с детства персонажей мультфильмов и сказок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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