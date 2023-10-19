«Яндекс» выпустил нейросеть YandexART. Она генерирует изображения и анимацию

Компания «Яндекс» представила диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART) для создания изображений и анимации по текстовым запросам пользователейКак сообщает пресс-служба «Яндекса», нейросеть понимает российский культурный код — знает известные места и города, выдающихся личностей разных эпох и знакомых с детства персонажей мультфильмов и сказок.