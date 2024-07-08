Демократы намерены отстранить Байдена от выборов президента США

Издание Politico сообщило, что четыре члена Палаты представителей Конгресса из числа демократов во время закрытых консультаций с однопартийцами выразили уверенность в том, что действующему президенту США Джо Байдену следует выйти из предвыборной гонки в стране.
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