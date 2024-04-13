Автоваз решил остановить китайскую экспансию. Глава завода просит снова поднять пошлины, чтобы пресечь агрессивную политику компаний из КНР

Несмотря на трудные времена для волжского автозавода, продукцию марки Lada всё равно продолжают покупать огромными объёмами, и по некоторым моделям с ними не могут конкурировать даже китайские автопроизводители, так как такую цену как на Гранту, к примеру, не может предложить не один китайский производитель.
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