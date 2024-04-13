НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Автоваз решил остановить китайскую экспансию. Глава завода просит снова поднять пошлины, чтобы пресечь агрессивную политику компаний из КНР

Автоваз решил остановить китайскую экспансию. Глава завода просит снова поднять пошлины, чтобы пресечь агрессивную политику компаний из КНР

Несмотря на трудные времена для волжского автозавода, продукцию марки Lada всё равно продолжают покупать огромными объёмами, и по некоторым моделям с ними не могут конкурировать даже китайские автопроизводители, так как такую цену как на Гранту, к примеру, не может предложить не один китайский производитель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх