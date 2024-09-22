UK DJ сообщил о передаче британских разведданных Украине

Британское издание UK Defence Journal сообщает о передаче британских разведданных Украине. Известно, что самолеты Typhoon, танкер Voyager и самолет наблюдения RC-135 над Черным морем продолжают следить за происходящим в российском регионе.
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