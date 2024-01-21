Как составлять график отпусков в нестандартных ситуациях

Включать ли в график отпусков мобилизованных и беременных? Какие правила учитывать в отношении многодетных родителей? Рассказываем, как действовать в нестандартных кейсах при составлении графика → Отпуска для некоторых категорий сотрудников По трудовому законодательству, на отпуска некоторых работников распространяются особые правила: многодетных родителей нужно отправлять в отпуск по первой просьбе, а опекунам детей с инвалидностью давать дополнительные дни отдыха.