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NBC: США рассмотрят гарантию Украине членства в НАТО при нарушении сделки

NBC: США рассмотрят гарантию Украине членства в НАТО при нарушении сделки

Соединенные Штаты Америки рассматривают в качестве одного из возможных пунктов гарантий безопасности Украине обещание украинским властям автоматического вступления в Североатлантический альянс, если Россия нарушит условия сделки.

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