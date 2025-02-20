NBC: США рассмотрят гарантию Украине членства в НАТО при нарушении сделки

Соединенные Штаты Америки рассматривают в качестве одного из возможных пунктов гарантий безопасности Украине обещание украинским властям автоматического вступления в Североатлантический альянс, если Россия нарушит условия сделки.
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