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Царьград

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Вылетающих из Внуково 27 августа попросили приготовить бумажные талоны

Вылетающих из Внуково 27 августа попросили приготовить бумажные талоны

Пассажиров Внуково предупредили о временной отмене электронных талонов.Пассажирам, которые собираются вылетать из московского аэропорта Внуково 27 августа, стоит заранее подготовить распечатанные посадочные талоны.

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