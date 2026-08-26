Вылетающих из Внуково 27 августа попросили приготовить бумажные талоны

Пассажиров Внуково предупредили о временной отмене электронных талонов.Пассажирам, которые собираются вылетать из московского аэропорта Внуково 27 августа, стоит заранее подготовить распечатанные посадочные талоны.
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