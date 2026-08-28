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Daily Storm

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Собянин: Кинопарк «Москино» развивается как место для туристов

Собянин: Кинопарк «Москино» развивается как место для туристов

С момента открытия его посетили более 1,5 миллиона человекКинопарк «Москино» развивается не только как съемочная площадка, но и как полноценный туристический кластер.

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