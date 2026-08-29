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proavto21

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Кроссоверы до миллиона: шесть проверенных вариантов, о которых стоит подумать

Кроссоверы до миллиона: шесть проверенных вариантов, о которых стоит подумать

Покупка кроссовера с ограниченным бюджетом — это всегда компромисс между желаниями и реальностью. Когда сумма ограничена примерно миллионом рублей, многие сразу отказываются от идеи найти что-то достойное, представляя себе лишь уставшие экземпляры с бесконечными проблемами.

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