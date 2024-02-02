Территориальным органам Роструда могут дать доступ к налоговой тайне россиян

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому территориальным органам Роструда могут дать доступ к данным граждан, содержащим налоговую тайну, сообщают "Известия" со ссылкой на проект министерства.
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