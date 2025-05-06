Славянский календарь: символика девяти дней, девяти месяцев и трех времен года Юлия ЧелкановаСлавянский календарь удивляет своей уникальной структурой, в которой вместо привычных семи дней в неделе присутствовало девять.
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