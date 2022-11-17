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Песков возложил на США и НАТО ответственность за падение ракеты в Польше

Песков возложил на США и НАТО ответственность за падение ракеты в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления американской администрации об ответственности Москвы за ракетный инцидент в Польше.

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