Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Малая родина – сила России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».
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