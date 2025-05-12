Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Служба неотложной помощи в Триполи объявила режим повышенной готовности

ТУНИС, 13 мая. /ТАСС/. Служба неотложной помощи в Триполи объявила режим повышенной готовности. Как сообщил ее представитель в эфире ливийского телеканала Al Wasat, подготовлены несколько машин скорой помощи и медицинских бригад на случай возникновения чрезвычайной ситуации в связи со вспыхнувшими столкновениями.

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