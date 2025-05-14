Прогноз погоды в Крыму на 14 мая 🌦 В Симферополе +16 и облачно с прояснениями В Севастополе +16 и малооблачно В Евпатории +16 и небольшой дождь В Черноморском +17 и малооблачно В Джанкое +18 и небольшой дождь В Ялте +15 и небольшой дождь В Алуште +17 и небольшой дождь В Керчи +17 и облачно с прояснениями В Армянске +17 и небольшой дождь В Красноперекопске +17 и малооблачно В Бахчисарае +16 и малооблачно В Феодосии +16 и малооблачно В Судаке +15 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.