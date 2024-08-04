В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела о нападении на школьника в Свердловской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нападения группы подростков на школьника по признакам преступления, предусмотренного ч.
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