Премьер Украины Шмыгаль назвал биотопливо альтернативой газу

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с призывом к местным тепловым компаниям искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо.
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