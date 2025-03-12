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Царьград

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Хорошо, хоть не 1 апреля: Трамп предсказал "великий день". Календарь подтверждает

Хорошо, хоть не 1 апреля: Трамп предсказал "великий день". Календарь подтверждает

Трамп заявил, что 2 апреля будет "великим днём". Если заглянуть в календарь, то становится ясно - всё сходится, действительно великий день.

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