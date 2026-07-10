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«Барселона» покупает Адейеми у «Боруссии» за 22+7 млн евро. Вингер подпишет контракт на 5 лет

« Барселона » согласовала трансфер Карима Адейеми из « Боруссии » Дортмунд, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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