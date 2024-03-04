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За рулем

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Везете авто из-за границы? Эти 2 уловки фирм-посредников должны вас насторожить

Везете авто из-за границы? Эти 2 уловки фирм-посредников должны вас насторожить

Россияне могут приобретать подержанные автомобили зарубежного производства не только через официальных дилеров, но и с иностранных онлайн-аукционов – при помощи фирм-посредников, которые берутся выкупить и доставить товар в Россию.

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