Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова назвала абсурдом доклад Гаагского центра о "стратегии воздействия" РФ на Европу

Захарова назвала абсурдом доклад Гаагского центра о "стратегии воздействия" РФ на Европу

Доклад Гаагского центра стратегических исследований о "российской стратегии воздействия" на Европу является очередным абсурдом, Нидерланды занимаются запугиванием собственных граждан в ущерб решению насущных проблем.

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