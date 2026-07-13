Доклад Гаагского центра стратегических исследований о "российской стратегии воздействия" на Европу является очередным абсурдом, Нидерланды занимаются запугиванием собственных граждан в ущерб решению насущных проблем.
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