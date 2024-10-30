Кабмин включил железную дорогу из Сибири в Хабаровский край в особый перечень

Правительство России включило новую железную дорогу, по которой будет доставляться уголь из Красноярского края и Якутии в порты в Хабаровском крае, в перечень объектов железнодорожной инфраструктуры кабмина.
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