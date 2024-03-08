Миллиардер и владелец баскетбольной команды «Даллас Маверикс»: «Спрос на биткоин превысит предложение»

Миллиардер и владелец баскетбольной команды "Даллас Маверикс", Марк Кубан, подчеркнул, что он всегда был сторонником инвестирования в биткоин из-за его ограниченного предложения, что может стать основным катализатором для бычьего ралли первой криптовалюты.