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Иан Райт: «Без Роналду «МЮ» не был бы и близок к нынешнему месту в таблице. Он восхитителен»

Иан Райт восхищен игрой Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед». Вчера португалец сделал хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).

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