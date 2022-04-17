Иан Райт: «Без Роналду «МЮ» не был бы и близок к нынешнему месту в таблице. Он восхитителен»

Иан Райт восхищен игрой Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед». Вчера португалец сделал хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).
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