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Маск вслед за Трампом призвал называть ИИ «суперинтеллектом»

Маск вслед за Трампом призвал называть ИИ «суперинтеллектом»

Американский бизнесмен Илон Маск призвал отказаться от термина «искуственный интеллект». Он опубликовал пост в соцсети X .

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