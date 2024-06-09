Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"

Для ответа на данный вопрос надо точно знать кто они: борцы с фашистами или те, кто тупо спасает свою дупу от посылки на фронт.

Наталья Волкова

Вряд ли они борцы- эти люди давно одурачены режимом и ничего хорошего от них ожидать не стоит. Пусть сами разбираются со своими могилизаторами, нам еще этих проблем не хватало. Поздновато чухнулись, , наверно мужиков и не осталось. Или тупо выполняли наказ заокеанского босса- самоуничтожаться до последнего украинца.Пусть дальше тупят или на майдан - скакать