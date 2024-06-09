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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"

Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"

"Работаем! Контролируем!" Темной ночью людоловы ехали за добычей. Их встретили на дороге. Мы объявляем охоту Уже стало притчей во языцех, как работают "могилизаторы" у соседей.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Столбы и деревья в посадках Новороссии не должны пустовать- помойного бандерья еще много!!!
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4 час.
Борис Леонтьев
Для ответа на данный вопрос надо точно знать кто они: борцы с фашистами или те, кто тупо спасает свою дупу от посылки на фронт.
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4 час.
Наталья Волкова
Вряд ли они борцы- эти люди давно одурачены режимом и ничего хорошего от них ожидать не стоит. Пусть сами разбираются со своими могилизаторами, нам еще этих проблем не хватало. Поздновато чухнулись, , наверно мужиков и не осталось. Или тупо выполняли наказ заокеанского босса- самоуничтожаться до последнего украинца.Пусть дальше тупят или на майдан - скакать
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3 час.

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