"Работаем! Контролируем!" Темной ночью людоловы ехали за добычей. Их встретили на дороге. Мы объявляем охоту Уже стало притчей во языцех, как работают "могилизаторы" у соседей.
Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"
Комментарии
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Владимир Витковский
Столбы и деревья в посадках Новороссии не должны пустовать- помойного бандерья еще много!!!
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4 час.
Борис Леонтьев
Для ответа на данный вопрос надо точно знать кто они: борцы с фашистами или те, кто тупо спасает свою дупу от посылки на фронт.
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4 час.
Наталья Волкова
Вряд ли они борцы- эти люди давно одурачены режимом и ничего хорошего от них ожидать не стоит. Пусть сами разбираются со своими могилизаторами, нам еще этих проблем не хватало. Поздновато чухнулись, , наверно мужиков и не осталось. Или тупо выполняли наказ заокеанского босса- самоуничтожаться до последнего украинца.Пусть дальше тупят или на майдан - скакать
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3 час.
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