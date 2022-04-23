Global Look Press: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о формировании отряда из 200 бойцов «ЧВК Вагнера» в качестве резерва в районе Авдеевки — Торецкого — Горловки (Донецкая область).
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