Что можно и нельзя делать в День Акилы Соломенного 27 июля 2026 года

Этот понедельник — не просто рядовой день разгара лета. В календаре восточных славян он носит имя Акилы Соломенного, а в православной традиции — это день памяти апостола от семидесяти Акилы и преподобного Стефана Махрищского.
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