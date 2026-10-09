Эксперт Рамм рассказал о роли США в «Плане Победы» НАТО

Североатлантический альянс 12 октября представит в Польше новую военную стратегию под названием «План Победы», который должен прояснить порядок действий НАТО в случае атаки со стороны России.
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