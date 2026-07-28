Врачи приглашают жительниц Алтайского края бесплатно проверить женское здоровье

Консультации пройдут в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Жительниц Алтайского края приглашают бесплатно пройти профилактический осмотр у акушера-гинеколога в рамках акции "Дни женского здоровья".
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