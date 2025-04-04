В Головинском началась подготовка цветников

В Москве начались мероприятия по подготовке цветников к теплому сезону. Как сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства, их очистят от мусора и древесной щепы, после чего прорыхлят землю и внесут удобрения.
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