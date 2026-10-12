Казнь как развлечение? Что говорят эксперты и политики о планах Пентагона транслировать расстрел

Планы Пентагона провести публичную казнь вызвали споры в США: большинство законодателей и экспертов выступили против инициативы, сравнив ее с развлечениями времен Древнего Рима и практиками современных диктатур.
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