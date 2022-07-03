Ситуация на Украине расколола НАТО на три лагеря

Ситуация на Украине окончательно расколола Североатлантический альянс. Теперь, как пишет издание Times, в НАТО четко можно выделить 3 лагеря: миролюбивые голуби, которые призывают Киев уступить России Крым и Донбасс, и как можно скорее завершить конфликт; так называемые страусы, которые вообще не хотят касаться этой темы, ждут, когда ситуация разрешится сама собой, а также ястребы - воинственные страны, которые подталкивают Киев к дальнейшей эскалации, обещают оружие и поддержку, тем самым лишь затягивая конфликт.