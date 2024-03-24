Мужчина пробил кирпичную стену и вывел 15 человек из горящего зала «Крокуса»

Мужчина совершил героический поступок во время теракта в «Крокус Сити Холле». Он пробил кирпичную стену и вывел 15 человек из западни в забаррикадированной подсоке, а также вытащил раненого из горящего концертного зала.
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