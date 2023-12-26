В Забайкалье детям-сиротам с инвалидностью будут компенсировать аренду жилья

Детям-сиротам с инвалидностью в Забайкалье будут возмещать расходы на аренду жилья. Законодательная инициатива прокуратуры региона была одобрена на пленарном заседании краевого парламента в первом чтении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии