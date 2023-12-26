Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    А как живут их мэры?Хуже Читы живут т...
  • Елена Бреслова
    лучше бы мигров( убийц, насильников, наркорторговцев) подвергали эвтоназии!В Республике Алта...
  • Наталья Середа
    Свято место пусто не бывает.Стоит посмотреть сколько прибыло ....Юрий Кон назвал п...

В Забайкалье детям-сиротам с инвалидностью будут компенсировать аренду жилья

В Забайкалье детям-сиротам с инвалидностью будут компенсировать аренду жилья

Детям-сиротам с инвалидностью в Забайкалье будут возмещать расходы на аренду жилья. Законодательная инициатива прокуратуры региона была одобрена на пленарном заседании краевого парламента в первом чтении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх