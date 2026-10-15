Пассивные доходы россиян предложили включить в расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С такой инициативой глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости».
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